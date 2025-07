Ela foi dirigindo para tirar habilitação e levou multa de R$ 900

Uma mulher foi multada em R$ 880,40 ao chegar dirigindo ao pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) para realizar a prova teórica de direção. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira (15).

O episódio aconteceu em Taguatinga, onde a aluna estacionou o carro no pátio do Detran e, após realizar o exame, tentou deixar o local dirigindo o veículo. Agentes de trânsito a abordaram e constataram que ela não possuía habilitação.