'Vai ficar vindo só atrás da gente mesmo?' Diaba Loira ameaça PM

Uma mulher apontada como integrante do Terceiro Comando Puro (TCP) usou as redes sociais para criticar a atuação da Polícia Militar após uma operação no Morro da Serrinha. A postagem foi feita em tom de cobrança à corporação, questionando a ausência de ações semelhantes contra o Comando Vermelho (CV).

A autora da mensagem é Eweline Passos Rodrigues, de 28 anos, conhecida como "Diaba Loira". Ela deixou o CV e atualmente integra o TCP. Em sua publicação, ela afirmou: “Operação não, né? Uma ocupação. Tá entrando Choque e Bope. Pô, mano... papo reto, acho que pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco, certo? Então, dá-lhe pau, mano, em cima do pessoal do TCP. E por que não no CV?”