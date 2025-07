Adolescente que trabalhava em oficina foi morto a tiros

Um adolescente de 14 anos foi morto a tiros na tarde de terça-feira (15) enquanto trabalhava em uma oficina mecânica. Os autores do crime fugiram em uma motocicleta após os disparos.

O caso ocorreu em Cáceres, município localizado a cerca de 225 km de Cuiabá, no estado de Mato Grosso. De acordo com informações da Polícia Militar, dois homens chegaram ao local em uma moto. O garupa desceu, se aproximou do jovem e atirou várias vezes antes de fugir com o comparsa.