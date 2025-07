Andou com cabeça humana nas mãos e foi preso

Um homem foi preso no fim de semana após ser flagrado caminhando com uma cabeça humana pendurada pelos cabelos. O caso assustou moradores e comerciantes que presenciaram a cena.

O episódio aconteceu no município de Coatepec, no estado de Veracruz, no México. Segundo testemunhas, o suspeito, identificado como Manuel “N”, também conhecido pelos apelidos “La Mole” ou “La Tinga”, foi visto inicialmente carregando uma sacola de feira que deixava um rastro de sangue. Pouco depois, ele retirou a cabeça do interior da bolsa e passou a exibi-la em plena via pública.