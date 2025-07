'Não consigo mais'; pescador se despede antes de se afogar

Um pescador desapareceu na noite de terça-feira (15) após cair de um barco e não conseguir chegar até a margem. O acidente aconteceu a cerca de 300 metros da costa, quando a embarcação virou. A vítima não usava colete salva-vidas e tentou nadar antes de submergir.

O caso foi registrado no lago de Missal, no Oeste do Paraná. Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem estava acompanhado de um amigo, que também caiu na água, mas conseguiu se salvar e foi atendido pelo SAMU.