BAEP prende quatro pessoas por tráfico de drogas em comunidade

Quatro pessoas foram presas por tráfico de drogas na tarde desta quarta-feira (16) durante uma operação do Grupo de Pronta Resposta do BAEP (3º Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na Comunidade do Banhado, em São José dos Campos. A ação aconteceu por volta das 14h40.

Com o grupo, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 e uma mochila contendo 401 pedras de crack, 16 frascos de lança perfume, 13 unidades de LSD, uma porção de maconha, 753 eppendorfs de cocaína e R$ 1.829,50 em dinheiro.