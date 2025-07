Fugiu para se casar com noiva do filho e levou grana da família

O episódio aconteceu no estado de Uttar Pradesh, na Índia. O homem, identificado como Shakeel, era o responsável por organizar o casamento arranjado do filho de 17 anos. Foi ele quem encontrou a noiva e insistiu na união, mesmo após o garoto e outros parentes se oporem ao matrimônio.

Um homem de 55 anos enganou a própria família ao se casar com a jovem de 22 anos que havia sido escolhida para se unir ao seu filho e, em seguida, fugir com joias e cerca de R$ 13 mil em dinheiro. O caso causou revolta entre os familiares, que foram surpreendidos pela traição.

Durante os preparativos, Shakeel manteve contato constante com a jovem, alegando que precisava tratar dos detalhes da cerimônia. Quando questionado sobre mensagens com teor inadequado, negou qualquer irregularidade e reagiu com agressividade.

Pouco tempo depois, o homem viajou para outra cidade dizendo que havia sido chamado para trabalhar. De lá, surpreendeu a família ao telefonar anunciando que havia se casado com a noiva do próprio filho. Ainda segundo os parentes, ele levou consigo as joias de ouro da casa e as economias da família.

A polícia informou que tem conhecimento da situação, mas que não pode agir enquanto não houver uma queixa formal. “Caso alguma parte prejudicada se manifeste, medidas serão tomadas”, afirmou um porta-voz das autoridades locais.