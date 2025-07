Suspeitos de roubo de carga são presos pela PM

Durante patrulhamento pela região, policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano suspeitaram de um carro que escoltava um caminhão e decidiram abordar o veículo. Segundo a PM, três criminosos renderam o motorista e o ajudante que estavam no caminhão e passaram a ditar o trajeto que o veículo deveria seguir.

Com a chegada dos policiais, as vítimas foram libertadas. Um dos criminosos, que dirigia o carro de escolta, tentou fugir, mas foi detido. O segundo suspeito, que ameaçava as vítimas com uma arma de fogo dentro do caminhão, também tentou escapar, mas acabou preso pela equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas). Um terceiro suspeito conseguiu fugir.

A arma usada no crime foi apreendida, e os policiais constataram que o carro utilizado pelos criminosos era furtado. O caso foi registrado no 73º Distrito Policial, no Jaçanã.