Adolescente estrangula tia até a morte para roubar celular

Um adolescente de 17 anos foi apreendido após confessar ter estrangulado a tia até a morte para roubar seu celular. O caso aconteceu no dia 2 de julho em Diadema, no estado de São Paulo.

Conforme informações da Polícia Civil de São Paulo, o garoto teria confessado o crime espontaneamente durante as investigações do caso.