Com Renato Teixeira, Revelando SP São José terá 162 participantes

O Parque da Cidade será palco, de 24 a 27 de julho, do Revelando SP São José dos Campos, iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Maior evento de valorização das culturas tradicionais paulistas, o festival reúne 162 participantes de 77 municípios e 13 regiões do estado, com representações em artesanato, culinária e manifestações culturais.