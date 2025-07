Empresário descobre traição e manda matar amante da esposa

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram checadas e mostraram que, na verdade, Gabriel atraiu Ivan até à distribuidora, local onde a vítima foi esfaqueada pelas costas.

Além disso, a polícia descobriu que a vítima, que morava em Tapurah, sempre que ia a Sorriso se hospedava na casa do casal, revelando um forte vínculo de amizade e intimidade com os mandantes do seu assassinato.

Fraude processual.

Apenas quatro minutos após a vítima dar entrada no hospital, a médica, Sabrina chegou à unidade de saúde se apresentando como “amiga” do paciente, mas com a intenção de utilizar a sua posição de médica para subtrair o seu celular e apagar evidências da ligação do casal com a vítima.