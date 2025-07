Mil estudantes do Vale farão provas de seleção para intercâmbio

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo já tem a lista de 26 mil estudantes que farão as provas de seleção do programa Prontos pro Mundo e concorrerão às 500 vagas de intercâmbio para um país de língua inglesa no primeiro semestre de 2026. No Vale do Paraíba, mil estudantes estão convocados para a avaliação.

A prova deve ser aplicada entre os dias 4 e 8 de agosto. Esta é uma das etapas para que a Educação conheça os intercambistas do próximo ano.