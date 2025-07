Investigador é encontrado morto em viagem com boneca Annabelle

O investigador paranormal Dan Rivera, de 54 anos, famoso por ser um dos responsáveis pela boneca Annabelle, foi encontrado morto em um quarto de hotel no último domingo (13) durante uma turnê com o “brinquedo amaldiçoado” em Gettysburg, na Pensilvânia, nos Estados Unidos.

De acordo com informações do portal TMZ, foi feita uma chamada de emergência do hotel para atender um homem com suspeita de parada cardiorrespiratória. Relatos indicam que Rivera passou mal enquanto manuseava o objeto.