Câmara Municipal aprova volta de rodeio em Caçapava; VEJA VOTAÇÃO

A Câmara Municipal de Caçapava aprovou na noite de terça-feira (15) o projeto de lei que autoriza a volta de rodeios na cidade. A proposta, de autoria dos vereadores Fran Miranda (PSDB) e Bruno Henrique (PL), entrou de forma inesperada na pauta do dia e foi aprovada em plenário, revogando a Lei Municipal nº 5.981/2022, que proibia esse tipo de evento.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O projeto contou com a aprovação de 8 dos 11 vereadores, com dois votos contrários (veja abaixo como foi a votação).