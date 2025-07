Homem é achado morto em pousada da região com sinais de violência

Um homem de 68 anos foi encontrado morto em uma pousada na manhã de terça-feira (15), na região da Praia de Boiçucanga, em São Sebastião. A vítima foi identificada como Marcos Leonel Falleiros Jaensch.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 11h15 para prestar apoio a uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que já estava em atendimento na pousada localizada na Travessa Amauri Teixeira Leite. No local, os profissionais de saúde constataram o óbito da vítima.