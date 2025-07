Adeus, José Carlos: morre ‘Alemão do Mercado' em São José

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Morreu aos 83 anos, na noite de terça-feira (15), o comerciante José Carlos de Melo, popularmente conhecido como ‘Alemão do Mercado’. Ele mantinha uma banca no Mercado Municipal de São José dos Campos desde a década de 1960, vendendo farinhas, temperos e outros cereais.

O corpo do comerciante está sendo velado na Urbam até as 16h desta quarta-feira (16), seguindo para o sepultamento no Cemitério Municipal Padre Rodolfo Komorek, no centro de São José dos Campos.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte do comerciante e o homenagearam. “Mais uma parte da história joseense que nos deixa. Descanse em paz”, disse Luiz Bevilacqua.

“Meu amigo Alemão, quanta alegria de tê-lo conhecido e por diversas vezes termos dadas muitas risadas. Vai para o pai do céu”, afirmou Edval Lima.