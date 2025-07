Qual a previsão do tempo para Campos nesta quinta (17)? Confira

A previsão do tempo para esta quinta-feira (17) indica predomínio de sol com muitas nuvens em várias cidades do Vale do Paraíba. Não há expectativa de chuva, mas o céu deve permanecer parcialmente encoberto ao longo do dia, segundo dados do Climatempo.

Em São José dos Campos, os termômetros devem marcar mínima de 9°C e máxima de 25°C. A quinta-feira será marcada por sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, com poucas nuvens à noite.