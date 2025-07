Cerco contra adegas termina em mais uma fechada em São José

Uma operação conjunta entre a Fiscalização de Postura e a Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil Municipal, resultou na interdição de uma adega que operava de forma irregular na madrugada de sábado para domingo (13), na rua João Vicente, no bairro Dom Bosco, na região leste de São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A ação foi motivada por uma denúncia anônima registrada por meio do telefone 153, por volta da 0h17. No local, as equipes constataram diversas irregularidades: o estabelecimento funcionava fora do horário permitido, com som mecânico em volume excessivo, aglomeração de pessoas e obstrução da via pública com mesas e cadeiras.