Após tentativa de assalto, adolescente é baleado e quase linchado

Um adolescente foi baleado e quase linchado por populares após ser flagrado durante uma tentativa de fuga, na noite desta segunda-feira (14). Ele é suspeito de envolvimento em uma sequência de roubos a veículos. O caso gerou revolta entre moradores da região.

O incidente aconteceu na Avenida Joaquim Nelson, uma das principais vias da zona Sudeste de Teresina, no Piauí. Segundo o 8º Batalhão da Polícia Militar, o jovem e um comparsa realizaram ao menos três assaltos na região do Grande Dirceu, levando uma moto e um carro durante a ação criminosa.