Abandono de cadelinha em feira de São José vira caso de polícia

O que parecia ser o início de uma nova vida para a cadelinha Liz, de apenas três meses, terminou em abandono e mobilização policial. Adotada em uma feira de animais promovida por um instituto de proteção em São José dos Campos, a filhote foi deixada poucos dias depois em uma estrada na zona rural da cidade, segundo denúncia feita pelo próprio grupo responsável pela adoção.

Fotos do momento em que Liz foi acolhida por uma nova família chegaram a ser registradas, simbolizando a esperança de um lar definitivo. No entanto, durante o acompanhamento pós-adoção, prática comum para garantir o bem-estar do animal, os voluntários notaram sinais de descaso. “Ela parou de mandar fotos e vídeos. Quando a gente entrou em contato, descobrimos que a cachorrinha havia sido abandonada”, relata uma das integrantes do instituto.