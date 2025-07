Tentou invadir casa da ex, se escondeu na mata e foi preso

O caso aconteceu em Lucas do Rio Verde, no bairro Rio Verde. A vítima acionou o dispositivo de emergência instalado por ordem judicial, e o sistema indicou a localização às equipes de patrulha, que se dirigiram imediatamente à Avenida Brasil.

Um homem foi preso na noite de sexta-feira (11) após tentar invadir a casa da ex-companheira e fugir para uma área de mata. A prisão foi realizada pela Guarda Civil Municipal graças ao acionamento do Botão do Pânico, recurso previsto na Lei Maria da Penha. O suspeito já possuía histórico de violência doméstica e medidas protetivas em vigor.

No endereço, os agentes encontraram a mulher em estado de desespero. Ela relatou que o ex-marido colidiu intencionalmente a motocicleta — uma Honda Twister 300 dourada — contra o portão da residência, na tentativa de invadir o imóvel. A estrutura ficou danificada com o impacto.

A vítima contou ainda que essa não foi a primeira investida do agressor. Cerca de duas semanas antes, ele já havia tentado invadir o local, o que motivou um boletim de ocorrência. Segundo ela, o homem chegou a ser preso anteriormente por descumprir medida protetiva, ocasião em que portava uma pistola 9 mm e uma faca. Na época, ficou detido por oito meses.

Com as informações, os agentes iniciaram buscas na região. Um entregador informou ter visto uma moto com as mesmas características entrando em um condomínio na Rua Verde Lago. No local, com a autorização de moradores, os guardas localizaram a motocicleta estacionada em área comum.