Não fez tarefas domésticas, brigou com o pai e chamou a Guarda

Um adolescente de 16 anos acionou a Guarda Civil Municipal na noite da última segunda-feira (14) após uma discussão com o pai, motivada pela cobrança para que ajudasse nas tarefas de casa. O jovem disse temer uma possível agressão física.

O caso aconteceu em Lucas do Rio Verde, na região da comunidade Campinho Verde, em Mato Grosso. O chamado foi feito pelo número de emergência 153 e mobilizou três viaturas até a fazenda onde a família reside.