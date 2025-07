Pitbull ataca idosa de 64 anos que caminhava na calçada

Uma mulher de 64 anos foi gravemente ferida após ser atacada por um pitbull enquanto caminhava na calçada. O caso aconteceu no último domingo (13), e a vítima precisou ser levada às pressas ao hospital.

O ataque ocorreu em Guaratuba, no litoral do Paraná. Segundo testemunhas, o cão escapou do canil, pulou o muro da residência e avançou sobre a idosa. O bombeiro Cabo Vinicius, que estava de folga, conseguiu conter o animal e devolvê-lo ao terreno. No entanto, o cão voltou a escapar, derrubando o portão, e reiniciou o ataque.