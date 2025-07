Filho t0rturava mãe de 90 anos com choques elétricos

Um homem de 64 anos foi preso nesta segunda-feira (14), acusado de torturar com choques elétricos a própria mãe, de 90 anos, e a cunhada, de 80. A prisão aconteceu durante uma operação da Polícia Civil.

O caso ocorreu em Alto Piquiri, no Noroeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), os abusos aconteceram em 2024 e foram revelados após uma das vítimas solicitar medida protetiva.