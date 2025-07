Condenado a mais de 100 anos e foragido morre em confronto com PM

Um homem de 65 anos morreu na manhã desta terça-feira (15) após trocar tiros com policiais durante o cumprimento de um mandado de prisão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso aconteceu em Campo Grande, na Avenida José Barbosa Rodrigues, entre os bairros Jardim Aeroporto e Sayonara. Luiz César Santos era foragido da Justiça e tinha uma longa ficha criminal, incluindo condenações que somavam mais de 100 anos por crimes como latrocínio e roubo à mão armada.