'Volto para ficar com a mamãe', diz menino; mãe morre em acidente

Durante o velório de Eliete e Ediele, vítimas de um grave acidente, uma frase do único sobrevivente da tragédia emocionou familiares e amigos: “Depois das férias, eu volto para ficar com a mamãe e com a vovó”. A criança, de apenas 6 anos, ainda não compreende a perda e acredita que as duas estarão à sua espera.

O caso aconteceu no Rio Ivinhema, em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul. Mãe e filha morreram após o carro em que estavam cair no rio. O menino foi salvo por populares, que conseguiram quebrar o vidro do veículo com uma marreta. Ele saiu com vida, mas bastante abalado, e agora receberá acompanhamento psicológico para lidar com o luto.