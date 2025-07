'Sou apaixonado por ele', diz Bolsonaro sobre Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (15/7) que tem uma relação próxima com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e que nutre grande admiração por ele. Durante entrevista, Bolsonaro chegou a dizer ser “apaixonado” pelo norte-americano.

As declarações foram feitas em conversa com o site Poder360. Bolsonaro, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, relembrou a época em que ambos estavam no poder e destacou o bom relacionamento com Trump. “Tivemos um excelente relacionamento, conversamos sobre muitas coisas, fizemos planos… parece até que estávamos namorando”, afirmou, referindo-se a acordos envolvendo minérios e commodities. "Trump é imprevisível. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele", disse.