Criou nud3s falsos de adolescentes com IA e foi indiciado

Um jovem de 24 anos foi indiciado por produzir e compartilhar imagens pornográficas falsas de uma adolescente de 15 anos. A investigação revelou que ele utilizava recursos de inteligência artificial para criar as montagens e expor a vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Confresa, interior do Mato Grosso, a mais de mil quilômetros da capital, Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a prática conhecida como DeepFake permite a manipulação digital de fotos e vídeos, possibilitando a simulação de situações inexistentes.