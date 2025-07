Polícia esclarece assassinato e tentativa em casa noturna no Vale

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A Polícia Civil de Pindamonhangaba realizou nesta terça-feira (15) uma operação que resultou no esclarecimento de dois crimes, um homicídio consumado e outro tentado, registrados no último dia 5 de julho, em uma casa noturna localizada na avenida São João Bosco, região central da cidade.

Os crimes, que causaram comoção entre os moradores, foram investigados com rigor técnico. A equipe do SIG reuniu provas consistentes que permitiram a identificação dos autores e embasaram as medidas judiciais expedidas.

De acordo com as apurações iniciais, o caso teve início dentro do estabelecimento noturno, após um desentendimento motivado por questões pessoais envolvendo uma mulher. A discussão evoluiu para um acerto de contas do lado de fora do local, resultando nos atos de violência.

As investigações continuam para que todos os envolvidos sejam responsabilizados.