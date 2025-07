VÍDEO: Uno 'estacionado' bate em outro carro e deixa prejuízo

Um carro desgovernado atingiu outro veículo estacionado na manhã de quinta-feira (10), por volta das 8h30. O acidente aconteceu após o automóvel, um Fiat Uno, perder o freio momentos depois de ter sido deixado parado na via. Ninguém ficou ferido.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso foi registrado em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. De acordo com imagens de câmeras de segurança, o motorista do Uno abandonou o carro para correr atrás de uma roda que havia se soltado do veículo. Ele o deixou estacionado algumas vagas acima, na Rua Minas Gerais, no Centro da cidade.