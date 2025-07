‘Era um sonho dela’, diz sobrinha idosa morta em SJC

Marlene foi enterrada nesta terça-feira (15), em Jacareí.

A clínica Be Unique, onde os procedimentos foram realizados, emitiu uma nota de pesar lamentando a morte da paciente. No comunicado, a empresa afirma que o procedimento foi conduzido por uma equipe habilitada, sem intercorrências, e que Marlene foi orientada a buscar atendimento médico ao apresentar sintomas no dia seguinte.

Durante o período de internação, a clínica diz ter oferecido suporte à família e aos profissionais responsáveis. A Be Unique também reforçou seu compromisso com a ética e a legalidade, e aguarda a conclusão das investigações para que as causas da morte sejam oficialmente esclarecidas.