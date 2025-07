Tentou roubar pizzaria, mas foi surpreendido por criança e fugiu

Um homem invadiu uma pizzaria na noite de domingo (13) e roubou pertences de clientes que estavam no local. A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança e está sendo investigada pela Polícia Civil.

O crime ocorreu no bairro do Jacintinho, em Maceió. Nas imagens, o suspeito aparece entrando tranquilamente no estabelecimento e, sem demonstrar pressa, passa pelas mesas recolhendo celulares, bolsas e outros objetos pessoais dos clientes.