'É uma situação para a Embraer muito séria'; empresa prevê cortes

O presidente da Embraer, Francisco Gomes Neto, admitiu pela primeira vez, nesta terça-feira (15), que o tarifaço de 50% nas exportações brasileiras, anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderá impactar nos empregos dos trabalhadores da fábrica com sede em São José dos Campos. E, ainda, que poderá ter uma demissão similar ao que houve na pandemia da Covid-19.

Na oportunidade, mais de 900 empregos foram perdidos por conta da crise sanitária. Agora, como parte das exportações da empresa é feita aos Estados Unidos, o impacto na empresa será grande. “É uma situação para a Embraer muito séria”.