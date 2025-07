Família que morreu em acidente em rodovia visitava parentes

Um acidente grave na PR-323, entre Maringá e Doutor Camargo (PR), na última segunda-feira (14), tirou a vida de três membros de uma família de Nova Odessa (SP). O choque frontal entre um Chevrolet Classic e um caminhão vitimou Paulo Roberto Teixeira, de 40 anos; Juliana Ferreira de Sousa Teixeira, de 35 anos; e Maria Eduarda Teixeira, de 13 anos, filha do casal.

Segundo investigações preliminares da Polícia Rodoviária, marcas de frenagem no local sugerem que um dos veículos pode ter invadido a faixa contrária na pista simples. A família viajava para visitar parentes no Paraná quando ocorreu o acidente.