Assessor de vereador afirma ter arma legal e cannabis medicinal

Por sua vez, o site Vale 360 News esclareceu que a matéria tem como base os detalhes do boletim de ocorrência e da Polícia Militar, ao mesmo tempo em que o vereador citado foi procurado sobre a posição do assessor.

A seguir, confira a nota completa enviada pela defesa do assessor parlamentar.

“Diante da matéria publicada pelo veículo “vale360news” em 14 de julho de 2025, intitulada “Assessor de vereador é preso com arma 9mm e maconha em Caçapava”, cumpre esclarecer, com base no direito assegurado constitucionalmente à ampla defesa, contraditório e honra da pessoa, que as informações veiculadas de forma sensacionalista, incompleta e desvinculada da realidade dos fatos ferem a dignidade do Sr. Bruno de Toledo Hatagami, causando indevido constrangimento público e prejudicando sua imagem pessoal e profissional.”