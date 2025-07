Adolescentes são apreendidos após tentar roubar PM no Vale

Segundo informações do boletim de ocorrência, policiais do Baep de São José dos Campos, em patrulhamento pela cidade, foram acionados via rádio sobre uma tentativa de assalto a um motociclista, identificado depois como policial militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com base nas características dos suspeitos, os agentes localizaram os adolescentes nas imediações do Cemitério Municipal. Um deles portava uma garrucha calibre .22, escondida no bolso da calça, e o outro estava com uma faca de cozinha presa à cintura.

O policial vítima do roubo relatou que trafegava com sua moto Yamaha/Fazer pela rua Professora Maria Aparecida Antunes Cavalcante, quando, ao virar na rua Cássio Rezende, foi surpreendido por dois indivíduos. Um deles, com moletom azul, apontou uma arma de fogo em sua direção. O outro, com moletom preto, acompanhava a ação.

Apesar da ameaça, o policial não parou e conseguiu fugir, acionando colegas de farda que patrulhavam a região.