Mulher morre após procedimento estético em clínica de São José

Segundo o boletim de ocorrência, Marlene passou por uma cirurgia de lifting facial e lipoaspiração na região cervical no dia 20 de junho, em um clínica na avenida Cassiano Ricardo, no Jardim Aquarius. O procedimento foi realizado por um cirurgião-dentista e a paciente foi liberada no mesmo dia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

No entanto, de acordo com relato do genro da vítima, no dia seguinte ao procedimento, Marlene começou a apresentar confusão mental e fortes dores na região cervical. Ela foi levada ao Hospital Municipal no dia 21 de junho, onde recebeu atendimento médico e teve alta no dia seguinte. No dia 23, voltou a ser internada com os mesmos sintomas e permaneceu entubada na Unidade de Cuidados Intensivos até falecer, na manhã de segunda-feira, 14 de julho.

Ainda segundo o familiar, Marlene apresentava boa saúde antes do procedimento, apesar de ser hipertensa, hipotireoidista, dislipidêmica e ansiosa, todas condições tratadas com medicação. A vítima já havia passado por outros procedimentos estéticos anteriormente, incluindo um em março de 2025, sem qualquer complicação.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e o caso será investigado pelo 5º Distrito Policial de São José dos Campos, que apura se houve negligência, imprudência ou imperícia médica.