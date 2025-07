Carro e casa são alvos de tiros em São José

Um carro e uma casa foram atingidos por tiros em São José dos Campos, assustando moradores da Vila Zelfa, nesta última segunda-feira (14). Os tiros atingiram o telhado de uma residência e o para-brisa de um carro, segundo boletim de ocorrência registrado no 5º DP (Distrito Policial).

A vítima, um homem de 47 anos, contou que estava em casa quando ouviu o disparo. Em seguida, percebeu que o veículo (um Santana), que estava estacionado, havia sido atingido, assim como parte da estrutura da casa.