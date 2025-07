'Foi fatalidade', diz sobrinho de piloto que morreu em Caraguá

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O corpo do piloto foi localizado em uma área de mata fechada, de difícil acesso, a cerca de 280 metros da área do salto. A cena foi registrada em vídeo.

A vítima havia decolado do Morro Santo Antônio, ponto conhecido pela prática de voo livre, e caiu em uma área de vegetação. O helicóptero Águia, da Polícia Militar, foi acionado para auxiliar no resgate, mas a morte foi confirmada no local. Equipes do Corpo de Bombeiros atuaram na retirada do corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Caraguatatuba.

“Piloto extremamente experiente. Infelizmente, foi uma fatalidade”, afirmou Thiago Diniz, sobrinho de Marcelo.

As equipes do Corpo de Bombeiros de Caraguatatuba foram acionadas às 13h03. Após saltar da rampa leste do morro, tradicional ponto para a prática do voo livre, o piloto colidiu com árvores antes de atingir o solo.