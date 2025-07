Suspeito de matar aluna trans vivia triângulo amoroso com PM

O pai de Carmen, Gerson, disse que precisa saber do paradeiro da filha para poder ficar em paz. "Precisamos do corpo, ou de onde que ela esteja, para a gente ficar em paz", disse ele nas redes sociais. “Que punam as pessoas que fizeram essa brutalidade com ela”, completou.

A Unesp divulgou nota em solidariedade e afirmou que a comunidade escolar está "profundamente abalada". Universidade afirmou que tem colaborado com as investigações e repudiou "toda forma de violência”.

* Com informações do portal UOL