Jovens da Fundação Casa em São José ganham biblioteca itinerante

Com o objetivo de despertar o interesse pela leitura entre os adolescentes que cumprem medida socioeducativa, o centro socioeducativo da Fundação Casa Serra da Mantiqueira, em São José dos Campos, criou a “Biblioteca Itinerante”.

A iniciativa adaptou um carrinho (foto abaixo) para circular pelos diferentes ambientes do centro, oferecendo livros durante as atividades recreativas. A unidade é um centro de atendimento inicial e de internação provisória.