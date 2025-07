Homem é preso com sacola de drogas perto de escola em Caçapava

Durante patrulhamento pelo bairro Caçapava Velha, em Caçapava, no final da tarde de segunda-feira (14), policiais militares se depararam com um homem que arremessou uma sacola plástica sobre o telhado de uma escola, após perceber a presença da polícia.

O jovem de 18 anos foi abordado e certa quantia em dinheiro foi localizada em seu bolso. Na sacola, capturada do telhado, havia diversos tipos de entorpecentes, sendo 77 invólucros de crack, 157 invólucros de cocaína, 70 invólucros de maconha e 88 invólucros de K2, além de R$ 285.