PM prende 3 bolivianos em São José com mais de 5 kg de drogas

Três bolivianos foram presos pela Polícia Militar por tráfico internacional de drogas. Eles estavam em uma casa na região sudeste de São José dos Campos, na qual foram apreendidos mais de cinco quilos de drogas. A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (14).

Policiais militares da Força Tática do 46° BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam abordagem no bairro Sítio Bom Jesus, na região sudeste, quando receberam informações via Copom de que indivíduos estariam guardando drogas em uma residência no bairro.