Assessor de vereador em Caçapava é preso com arma e droga

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe da PM patrulhava a região central de Caçapava, por volta das 13h, quando abordou o veículo Pajero dirigido por Hatagami na Avenida Coronel Manoel Inocêncio. Os policiais relataram que o carro trafegava no contrafluxo e exalava um “forte odor de maconha”.

Um assessor de vereador foi preso com arma 9mm e maconha em Caçapava. Bruno de Toledo Hatagami, que está lotado no gabinete do vereador Bruno Henrique (PL), como Assessor Parlamentar, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (14) pela Polícia Militar. A ocorrência foi registrada como posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e porte de drogas para consumo pessoal.

Durante a revista, foi localizada uma pistola Taurus calibre 9mm, com 12 munições intactas na cintura do suspeito. Hatagami se identificou como CAC (caçador, atirador e colecionador), mas não apresentou documentação do armamento no momento da abordagem, de acordo com o boletim de ocorrência.

No interior do veículo, os policiais encontraram um cigarro de maconha no console central e, no banco traseiro, três porções da droga, incluindo sementes de cannabis, totalizando 15 gramas.

A arma, as munições e a droga foram apreendidas e lacradas. O boletim registra que a pistola estava em bom estado de conservação e acompanhada de carregador. A droga estava embalada em papel, em forma de “trouxinha”.