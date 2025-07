Jacareí abre negociação para volta da fábrica da Chery

Localizada no bairro Rio Abaixo, a fábrica da CAOA Chery possui capacidade instalada para produzir até 50 mil veículos por ano. No entanto, a unidade nunca operou em sua totalidade e está inativa há dois anos. O terreno onde está instalada a estrutura tem cerca de 1 milhão de metros quadrados, sendo 436 mil m² de área construída.

O prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL), se reuniu nesta semana com representantes da CAOA Chery para tratar da possível reativação da planta industrial da montadora na cidade. A reunião, articulada pela Prefeitura, marca a retomada de um diálogo interrompido desde que a empresa suspendeu suas atividades no município, em 2022.

“Desde o início da nossa gestão, buscamos respostas e cobramos definições sobre o futuro da planta. Agora conseguimos reabrir esse canal de diálogo e iniciar tratativas que podem ser promissoras para o desenvolvimento de Jacareí”, afirmou o prefeito Celso Florêncio. Ele ressaltou que a reunião ainda é preliminar, mas representa um passo importante na tentativa de reocupação do espaço com geração de empregos e investimentos.

Segundo a Prefeitura, a empresa respondeu prontamente ao convite para a reunião e demonstrou abertura para negociações futuras. A expectativa é de que novas conversas aconteçam nos próximos meses.

Enquanto isso, parte do terreno da antiga fábrica já foi transferida para a Acteco Brasil, braço da Chery que opera no país sob o nome fantasia Omoda & Jaecoo. De acordo com documentos obtidos pela imprensa especializada, a transferência foi assinada pelos representantes da CAOA e da Chery International, e a nova divisão deverá iniciar as vendas de veículos em breve no Brasil.