Ubatuba exige retirada de postagens falsas sobre bactéria

A Prefeitura de Ubatuba notificou oficialmente as empresas Google Brasil e Meta (controladora do Facebook e Instagram), exigindo a exclusão imediata de publicações consideradas enganosas e prejudiciais à imagem da cidade. As mensagens, disseminadas principalmente nas redes sociais, associavam falsamente a presença de uma “bactéria necrosante” às praias do município, em especial na região do Perequê-Mirim.

A iniciativa partiu da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos, que classificou o conteúdo como alarmista e sem embasamento técnico. As postagens chegaram a afirmar que uma morte teria ocorrido após contato com água contaminada no litoral. No entanto, a prefeitura assegura que não há qualquer comprovação clínica ou laboratorial que valide a existência da bactéria.