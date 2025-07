Fisiculturista é preso após espancar namorada por ciúmes

Um fisiculturista foi preso na manhã desta segunda-feira (14) em Santos, no litoral, após agredir violentamente a namorada, uma médica, em um apartamento no bairro de Moema, na capital. O crime aconteceu durante a madrugada e foi registrado como tentativa de homicídio.

O agressor, identificado como Pedro Camilo Garcia Castro, fugiu para a Baixada Santista após o ataque. Durante o espancamento, ele chegou a fraturar a própria mão. À Polícia Militar, Pedro confessou o crime e atribuiu a motivação ao ciúmes.