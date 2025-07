Sinuca acaba em morte após briga por ficha de R$ 2

Uma partida de sinuca terminou em tragédia na madrugada de domingo (13), quando um homem foi morto a facadas após uma discussão em um bar. O motivo do desentendimento teria sido uma ficha de sinuca no valor de R$ 2.

O caso ocorreu no município de Vila Velha, no Espírito Santo. De acordo com testemunhas ouvidas pela TV Gazeta, a vítima, de 43 anos, e o suspeito, de 25, estavam jogando e consumindo bebidas alcoólicas durante a madrugada. A discussão começou por conta de uma ficha do jogo e rapidamente evoluiu para agressões verbais.