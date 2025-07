Em culto, fieis desmascaram traição de pastor à esposa

Uma confusão durante um culto evangélico virou o principal assunto em Joinville, no Norte de Santa Catarina, após o pastor da igreja confessar publicamente ter cometido adultério. O episódio ocorreu no último 29 de junho e repercutiu fortemente nas redes sociais e entre fiéis da congregação.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A polêmica se intensificou depois que o líder religioso gravou um vídeo ao lado da esposa, em que admite a traição e afirma estar disposto a enfrentar as consequências de seus atos. Com semblante abatido, o pastor fala diretamente aos membros da igreja, enquanto a esposa, em silêncio por boa parte da gravação, demonstra apoio ao marido e ao processo de reconciliação.