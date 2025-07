Madrugada sangrenta no Vale:  5 jovens são baleados

Cinco jovens foram baleados durante a madrugada deste domingo (13) em duas cidades do Vale do Paraíba, em uma onda de violência que está sendo investigada pela Polícia Civil. As ocorrências foram registradas em Guaratinguetá e Cruzeiro e resultaram em tentativas de homicídio contra adolescentes e jovens com idades entre 16 e 18 anos.

Três jovens foram alvos de disparos por volta das 3h25 da madrugada, no bairro Jardim Rony, em Guaratinguetá. Os tiros ocorreram nas imediações de uma adega, que estava fechada no momento da chegada da Polícia Militar. As vítimas foram socorridas à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade.